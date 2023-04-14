Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота РФ

В рамках внезапной проверки в пятницу, 14 апреля, поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности Тихоокеанский флот в полном составе. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

В ходе проверки министр обороны поручил отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск.

Глава Минобороны поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

«Начальника Генерального штаба прошу довести задачи по организации и проведению проверки», — подытожил Шойгу.

Двумя днями ранее, 12 апреля, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ произвели испытательный запуск МБР с полигона Капустин Яр. Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения.

В результате учебная боевая часть МБР с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным Минобороны, испытания завершились успешно и подтвердили правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов.

До этого, 29 марта, служащие РВСН приняли участие в командно-штабных тренировках по работе с подвижными грунтовыми комплексами «Ярс». Учения охватывали территории трех регионов. Помимо этого, бойцы отработали маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.