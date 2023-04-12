Минобороны РФ сообщило о поражении МБР цели на полигоне в Казахстане

Учебная боевая часть межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), запущенной с полигона Капустин Яр, с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане. Об этом 12 апреля сообщили в Минобороны России.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в этот день ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ произвели испытательный запуск МБР с полигона Капустин Яр. Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения.

9 марта в Пентагоне высоко оценили боеспособность российской межконтинентальной ракеты «Сармат». В этой связи глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк заявил о необходимости надежных средств сдерживания для США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 февраля не стал отвечать на вопрос о том, проводила ли Россия испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», о которых сообщили западные СМИ. Этот вопрос представитель Кремля переадресовал в Минобороны.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что не стоит верить сообщениям западных СМИ о неудачном запуске МБР «Сармат». Он назвал данные такого рода «провокационными внешне, на самом деле не имеющими ничего общего с действительностью вредоносными вбросами».

22 декабря газета New York Post написала, что российские новейшие МБР РС-28 «Сармат», которые, как говорится в материале, созданы на смену ракете Р-36М «Сатана», практически готовы к развертыванию. Издание отметило, что «Сармат» может поражать до 15 целей. Также ракета может нести гиперзвуковые заряды.

За день до этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат». По его словам, государственные испытания прошли успешно.

Тогда же о постановке «Сарматов» в ближайшее время на боевое дежурство сказал на заседании и президент РФ Владимир Путин.

РК «Сармат» был запущен впервые 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда Путин заявил, что аналогов «Сармата» не существует.