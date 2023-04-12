Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС заявили о поддержке идеи Макрона о «стратегической автономии» от США
Мир
Fox News узнал возможные источники утечки секретных бумаг Пентагона
Спорт
«Интер» обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Мир
Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $2,2 млн
Мир
Молдавский депутат объяснил проведение Санду «народного собрания» по ЕС
Армия
РВСН провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Мир
В Казахстане прошла акция протеста из-за задержания нефтяников в Астане
Армия
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ под Авдеевкой
Мир
Зеленского уличили в готовности продать часть Украины ради Крыма
Мир
В ООН сообщили о переносе инспекций по зерновой сделке
Мир
Госдеп США одобрил сделку по продаже Марокко 18 РСЗО HIMARS
Мир
Захарова обвинила Запад в сведении заседания СБ ООН к политической демагогии
Мир
Минфин США заявил об обеспечении Украины помощью до конца года

Минобороны РФ сообщило о поражении МБР цели на полигоне в Казахстане

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учебная боевая часть межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), запущенной с полигона Капустин Яр, с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане. Об этом 12 апреля сообщили в Минобороны России.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», — сообщили в военном ведомстве.

Формат «Сармата»: на каком этапе находится разработка российской МБР
И какие возможности даст новинка Ракетным войскам стратегического назначения

Ранее в этот день ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ произвели испытательный запуск МБР с полигона Капустин Яр. Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения.

9 марта в Пентагоне высоко оценили боеспособность российской межконтинентальной ракеты «Сармат». В этой связи глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк заявил о необходимости надежных средств сдерживания для США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 февраля не стал отвечать на вопрос о том, проводила ли Россия испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», о которых сообщили западные СМИ. Этот вопрос представитель Кремля переадресовал в Минобороны.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что не стоит верить сообщениям западных СМИ о неудачном запуске МБР «Сармат». Он назвал данные такого рода «провокационными внешне, на самом деле не имеющими ничего общего с действительностью вредоносными вбросами».

22 декабря газета New York Post написала, что российские новейшие МБР РС-28 «Сармат», которые, как говорится в материале, созданы на смену ракете Р-36М «Сатана», практически готовы к развертыванию. Издание отметило, что «Сармат» может поражать до 15 целей. Также ракета может нести гиперзвуковые заряды.

За день до этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат». По его словам, государственные испытания прошли успешно.

Тогда же о постановке «Сарматов» в ближайшее время на боевое дежурство сказал на заседании и президент РФ Владимир Путин.

РК «Сармат» был запущен впервые 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда Путин заявил, что аналогов «Сармата» не существует.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023