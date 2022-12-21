Путин заявил о постановке РК «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время

В ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальные ракеты «Сармат». Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«В ближайшее время на боевое дежурство впервые будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» <...> Мы знаем, там есть некоторое движение вправо. Это не меняет наших планов. Всё будет реализовано», — сказал российский лидер.

24 ноября редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям», что первые образцы ракеты «Сармат» должны встать на боевое дежурстве до конца этого года. По его словам, их получит ракетный полк в Ужуре в Красноярском крае. Там «Сарматами» постепенно будут заменять другие тяжелые жидкостные ракеты — «Воеводы». Как отметил Корнев, этот процесс продлится несколько лет.

За день до этого гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь сообщил, что в России запустили серийное производство РС-28 «Сармат». По словам Дегтяря, этот РК поможет основательно укрепить оборонный потенциал России.

До этого, 18 ноября, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал об успешном завершении летных испытаний РК «Сармат».

РК «Сармат» был запущен впервые 20 апреля. Пуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда же Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, а также безопасность страны при возникновении внешних угроз.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.