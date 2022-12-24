В США заявили о готовности российской ракеты «Сармат» к развертыванию

Новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» практически готовы к развертыванию. Об этом 22 декабря написала газета New York Post.

Отмечается, что РС-28 создана на смену ракете Р-36 М «Сатана». «Сармат» можно запускать из таких же шахт, которые прошли минимальную доработку.

Сверхтяжелая межконтинентальная ракета работает на жидком топливе.

Как сообщает издание, «Сармат» может поражать 15 целей. Также ракета может нести гиперзвуковые заряды. Кроме того, ее сложно засечь с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 21 декабря, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат». По его словам, государственные испытания прошли успешно.

Тогда же о постановке «Сарматов» в ближайшее время на боевое дежурство сказал на заседании и президент РФ Владимир Путин.

24 ноября редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями» сказал, что первые образцы ракеты «Сармат» должны встать на боевое дежурство до конца этого года. По его словам, их получит ракетный полк в Ужуре в Красноярском крае. Там «Сарматами» постепенно будут заменять другие тяжелые жидкостные ракеты — «Воеводы». Как отметил Корнев, этот процесс продлится несколько лет.

Гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь 23 ноября сообщил, что в России запустили серийное производство РС-28 «Сармат». По словам Дегтяря, этот РК поможет основательно укрепить оборонный потенциал России.

До этого, 18 ноября, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал об успешном завершении летных испытаний РК «Сармат».

РК «Сармат» был запущен впервые 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.