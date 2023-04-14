В Кремле прокомментировали внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля прокомментировал информацию о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота России.

«Продолжается практика внезапных проверок, обычная практика за последние годы. Это поддержание необходимого уровня боеготовности вооруженных сил», — отметил он, отвечая на вопрос «Известий».

Песков также подчеркнул, что данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.

«Нет, это не связано. Это рутинная подготовка армии, развитие наших ВС и проверка боеготовности», — пояснил пресс-секретарь президента России, добавив, что у Владимира Путина нет планов принять участие в проверке боеготовности Тихоокеанского флота.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности Тихоокеанский флот в полном составе. В ходе проверки министр обороны поручил отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск.

В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что внезапная проверка Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ будет проводиться в три этапа. На первом этапе флот будет приведен в полную боевую готовность. На втором будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки. На последнем этапе учений силы ТОФ на практике отработают учебно-боевые задачи.

За два дня до этого, 12 апреля, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ произвели испытательный запуск МБР с полигона Капустин Яр. Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения.

В результате учебная боевая часть МБР с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным Минобороны, испытания завершились успешно и подтвердили правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов.