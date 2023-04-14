Глава Генштаба рассказал о трех этапах проверки Тихоокеанского флота

Внезапная проверка Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ будет проводиться в три этапа. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу, 14 апреля.

На первом этапе флот будет приведен в полную боевую готовность. На втором будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки.

На последнем этапе учений силы ТОФ на практике отработают учебно-боевые задачи.

Глава Генштаба отметил, что в ходе учений мобильные радиолокационные станции (РЛС) будут выведены в новые позиционные районы, а также будут отработаны вопросы боевой устойчивости подводных ракетоносцев. Помимо этого, предстоит проверить дежурные силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) и авиационные подразделения.

По словам Герасимова, для внезапной проверки ТОФ создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности Тихоокеанский флот в полном составе. В ходе проверки министр обороны поручил отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск.

За два дня до этого, 12 апреля, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ произвели испытательный запуск МБР с полигона Капустин Яр. Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения.

В результате учебная боевая часть МБР с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным Минобороны, испытания завершились успешно и подтвердили правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов.

Ранее, в конце марта, служащие РВСН приняли участие в командно-штабных тренировках по работе с подвижными грунтовыми комплексами «Ярс». Учения охватывали территории трех регионов. Помимо этого, бойцы отработали маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.