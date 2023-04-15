Фрегат «Маршал Шапошников» вышел в море для проверки боевой готовности ТОФ

Фрегат «Маршал Шапошников» 15 апреля вышел в море для проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Кадры фрегата сняты с крейсера «Варяг» — флагмана ТОФ. Он тоже вскоре отправится в море.

«Маршал Шапошников» держит курс в южную часть Охотского моря. Отмечается, что по сценарию военных учений условный противник будет находиться в этой зоне и попытается высадиться на Курилы и Сахалин.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.