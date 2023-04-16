Морской десант ТОФ провел учебный бой на необорудованном побережье

Минобороны России 16 апреля сообщило, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОВ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли и высадку морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.

«В ходе практических действий подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота с техникой в соответствии с установленными нормативами осуществили погрузку на борт больших десантных кораблей (БДК) «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской», — сообщили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что БДК, выполнив переход морем, высадили морской десант на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморском крае. При подходе к месту высадки экипаж корабля выставил маскирующую дымовую завесу.

Как сообщили в военном ведомстве, на берегу морские пехотинцы развернулись в боевые порядки и уничтожили условного противника во взводном опорном пункте. Огонь по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и пехоту противника на дистанциях от 100 м до 2,3 км вели танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А.

Помимо этого, была успешно отработана внезапная вводная по отражению атаки противника с правого фланга.

Ранее в этот день в рамках внеплановой проверки боеготовности служащие отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) ТОФ отработали перехват условного противника.

Также Минобороны сообщило, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелеты на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки сил ТОФ. Все полеты дальней авиации будут выполняться в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что фрегат «Маршал Шапошников» вышел в море для проверки боеготовности ТОФ. Судно держит курс в южную часть Охотского моря. Отмечается, что по сценарию военных учений условный противник будет находиться в этой зоне и попытается высадиться на Курилы и Сахалин. Вскоре в море также отправится крейсер «Варяг».

Тогда же два высотных истребителя МиГ-31БМ ТОФ перехватили самолет-нарушитель условного противника в ходе внезапной проверки боевой готовности. В качестве условного противника выступил противолодочный самолет Ил-38. Он попытался приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара.

14 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.