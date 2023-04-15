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Истребители МиГ-31БМ перехватили самолет условного противника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два высотных истребителя МиГ-31БМ Тихоокеанского флота (ТОФ) перехватили самолет-нарушитель условного противника в ходе внезапной проверки боевой готовности. Минобороны 15 апреля показало кадры работы экипажей российских истребителей.

В качестве условного противника выступил противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. Он попытался приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара. На перехват условного противника с одного из аэродромов были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, экипажи которых выполнили самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух–воздух» большой дальности. После выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, выполняющими задачи по прикрытию «вражеских» бомбардировщиков.

В соответствии с планом внезапной проверки, которая проводится с 14 апреля, флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах, отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

МиГ победы: сверхвысотные перехватчики научат искать гиперзвуковые цели
Экипажи МиГ-31БМ начали тренироваться в обнаружении боеголовок на большой высоте

13 апреля в Минобороны рассказали, что российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии. В министерстве отметили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами и без опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Еще в ноябре прошлого года американские СМИ писали о том, что использующиеся в ходе спецоперации на Украине российские высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ с ракетами большой дальности Р-37М показали высокую эффективность против украинских штурмовиков и истребителей, заняв доминирующую позицию в небе.

Как рассказывал в сентябре 2022 года заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов «Известиям», МиГ-31БМ идеально подходит для таких задач, как перехват гиперзвуковых целей. Тогда же источники «Известий», экипажи сверхвысотных перехватчиков МиГ-31БМ начали тренировки по обнаружению гиперзвуковых объектов на высотах свыше 10 тыс. м.

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