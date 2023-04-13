Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет ВВС Норвегии

Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии. Об этом заявили в четверг, 13 апреля, в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, над акваторией Баренцева моря в четверг была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к государственной границе России. В воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации

Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Нарушения границы не допущено. После разворота иностранного военного самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами и без опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

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