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Российский Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем

Минобороны: российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет над Балтийским морем
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет в небе над Балтийским морем, нарушения госграницы РФ не допущено, сообщает Минобороны России 12 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел ранее в этот день.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что экипаж российского истребителя смог идентифицировать летающий объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. После того как самолет ФРГ развернулся от госграницы России, истребитель вернулся на аэродром.

Нарушения границы России не допущено.

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Ранее, 22 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды пилотам Су-27 Сергею Попову и Василию Вавилову, не подпустившим к границам России беспилотник США. Награждение состоялось на заседании коллегии Министерства обороны России.

Инцидент с беспилотником произошел 14 марта. Согласно первоначальному заявлению европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM), российский истребитель Су-27 при перехвате задел крылом винт дрона, после чего тот сам упал в международных водах Черного моря. В Минобороны России указали, что самолет не применял бортовое вооружение и не вступал в контакт с беспилотником.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона игнорирует факт того, что отдельные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов после начала СВО по защите Донбасса.

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