В США заявили об инциденте с дроном MQ-9 и истребителем Су-27

Российский истребитель Су-27 задел крылом американский разведывательный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9, что привело к крушению беспилотника. Об этом 14 марта заявило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM).

«Примерно в 7:03 по центральноевропейскому времени (09:03 мск. — Ред.) один из российских самолетов, Су-27, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах [Черного моря]», — говорится в сообщении ведомства.

По словам командующего военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве. При этом не уточняется, как беспилотник оказался рядом с российским истребителем.

На данный момент никаких комментариев от Минобороны РФ по поводу данного инцидента не поступало.

В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что президент США Джо Байден уже осведомлен о случившемся. Американский Госдепартамент намерен в ближайшее время провести контакты с российской стороной.

В Министерстве обороны России неоднократно заявляли, что летчики дальней авиации российских Воздушно-космических сил (ВКС) регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого, 16 февраля, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Севастополем.