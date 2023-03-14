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Минобороны рассказало об инциденте с американским дроном MQ-9 и истребителем РФ

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Фото: commons.wikimedia.org
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Российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Таким образом в ведомстве опровергли появившуюся информацию о том, что российский истребитель Су-27 якобы задел крылом американский беспилотник MQ-9, что привело к его крушению.

Как рассказали в Минобороны, беспилотник США утром во вторник зафиксировали cредства контроля воздушного пространства Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Дрон с выключенными транспондерами летел над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова в направлении российской границы.

В воздух были подняты российские истребители. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет. Он потерял высоту и упал в воду.

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Ранее в этот день инцидент прокомментировало Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM). В сообщении ведомства говорится, что американский разведывательный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 потерпел крушение после того, как российский истребитель Су-27 задел его крылом.

По словам командующего военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве. При этом не уточняется, как беспилотник оказался рядом с российским истребителем.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден уже осведомлен о случившемся. Американский Госдепартамент намерен в ближайшее время провести контакты с российской стороной.

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