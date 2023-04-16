Реклама
Прямой эфир
Мир
Голландский депутат раскритиковал передачу $40 млн фермерам на Украине
Мир
В Финляндии задумались о пересмотре соглашений по Аландским островам
Мир
Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе
Мир
В Индонезии предрекли конец эпохи господства западного колониализма
Мир
В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Общество
В главном храме ВС России прошла пасхальная служба
Мир
ВС Судана взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане
Мир
В США заявили о желании Трампа отомстить Зеленскому
Мир
Французского политика Ле Пена госпитализировали в тяжелом состоянии
Мир
Экс-разведчик США заявил об угрозе ядерного конфликта из-за Вашингтона
Мир
The Times узнала о беспокойстве спецслужб Британии из-за утечки данных США
Мир
ВВС Судана ударили по лагерю Сил быстрого реагирования в Омдурмане
Мир
Силы быстрого реагирования заявили о захвате военных частей в Дарфуре

Российские ТУ-22М3 и ТУ-95МС перебазированы на оперативные аэродромы

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 16 апреля сообщило, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелеты на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В ходе проверки экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что во время учебно-боевых полетов будет осуществляться дозаправка топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что все полеты дальней авиации будут выполняться в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств нарушаться не будут.

Внезапно в море: как и зачем проходит проверка сил Тихоокеанского флота
В маневрах принимают участие корабельные группировки, береговые войска и морская пехота

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что фрегат «Маршал Шапошников» вышел в море для проверки боеготовности ТОФ. Судно держит курс в южную часть Охотского моря. Отмечается, что по сценарию военных учений условный противник будет находиться в этой зоне и попытается высадиться на Курилы и Сахалин. Вскоре в море также отправится крейсер «Варяг».

В этот же день два высотных истребителя МиГ-31БМ ТОФ перехватили самолет-нарушитель условного противника в ходе внезапной проверки боевой готовности. В качестве условного противника выступил противолодочный самолет Ил-38. Он попытался приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара.

14 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023