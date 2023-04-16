Российские ТУ-22М3 и ТУ-95МС перебазированы на оперативные аэродромы

Минобороны РФ 16 апреля сообщило, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелеты на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В ходе проверки экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что во время учебно-боевых полетов будет осуществляться дозаправка топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что все полеты дальней авиации будут выполняться в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств нарушаться не будут.

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что фрегат «Маршал Шапошников» вышел в море для проверки боеготовности ТОФ. Судно держит курс в южную часть Охотского моря. Отмечается, что по сценарию военных учений условный противник будет находиться в этой зоне и попытается высадиться на Курилы и Сахалин. Вскоре в море также отправится крейсер «Варяг».

В этот же день два высотных истребителя МиГ-31БМ ТОФ перехватили самолет-нарушитель условного противника в ходе внезапной проверки боевой готовности. В качестве условного противника выступил противолодочный самолет Ил-38. Он попытался приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара.

14 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.