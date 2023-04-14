Диетолог предупредила о наборе лишнего веса из-за поздних завтраков

Выбор неподходящего времени для завтрака может обернуться набором лишнего веса. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.



По ее словам, утренний прием пищи «настраивает» метаболизм человека на весь день. Если откладывать завтраки, то организм начнет копить энергию, что может привести к набору лишних килограммов.

«Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день», ― сообщила врач.

Королева отметила, что завтракать необходимо в первый час после пробуждения.



Она добавила, что в условиях хорошего обмена веществ организм сможет лучше распределять энергию, получаемую из еды.

Ранее, 13 апреля, врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова назвала подходящие для позднего ужина продукты. К ним относятся овощи на пару, нежирная птица или рыба, цельнозерновые каши.