Диетолог назвала подходящие для позднего ужина продукты

Для позднего ужина подходят овощи на пару, нежирная птица или рыба, цельнозерновые каши. Об этом 13 апреля «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова.

«Самый оптимальный вариант — это овощи. Свежие или замороженные, на пару или запеченные. Овощи, если их есть в достаточном количестве, могут вытеснить также тягу к сладкому», — подчеркнула Ефимова.

Птицу и рыбу нежирных сортов не надо жарить, тем более на ужин, полезнее отварить, потушить или запечь, добавила доктор.

Не рекомендует диетолог употреблять перед сном чипсы, печенье, белый хлеб, жареный картофель, кондитерские изделия, подчеркнув, что ужинать нужно не позднее чем за три часа до сна.

«Из-за популярности низкоуглеводной диеты у углеводов не самая хорошая репутация, однако они содержат жизненно важные питательные вещества, поэтому в качестве гарнира можно выбирать сложные цельнозерновые углеводы, такие как гречка, перловка, булгур, полба», — заявила Ефимова.

Врач-диетолог Александра Разаренова 12 апреля посоветовала потреблять белковые продукты, чтобы утолить голод вечером. Как она сказала, нагружать желудок перед отходом ко сну не стоит, так как метаболизм в этот период замедляется, а организм будет тратить энергию на переваривание пищи.