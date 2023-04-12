Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил о намерении посетить Китай при подходящих условиях
Мир
The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине
Мир
Политолог предрек эскалацию в случае отправки военных США на Украину
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку
Общество
Матвиенко призвала пересмотреть оплату труда инженеров в сфере космоса
Мир
В Армении рассказали о состоянии раненых на границе с Азербайджаном
Мир
В Германии заявили о непонимании солдатами ВСУ цели битвы за Артемовск
Мир
Директор ЦРУ назвал крепким сотрудничество между Россией и Китаем
Мир
Глава МВФ Георгиева усомнилась в значимости конфликта на Украине
Мир
В США запланировали провести маневры в Южно-Китайском море в 2023 году
Мир
Молдавский депутат выступил против вступления страны в НАТО
Мир
Премьер-министр Украины назвал сроки начала контрнаступления ВСУ
Мир
США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных

Диетолог назвала наиболее подходящие продукты для вечернего перекуса

Диетолог Разаренова: на ночь можно есть костный бульон, язык, орехи, яйца или авокадо
0
Фото: Global Look Press/Andy Dean
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того, чтобы утолить голод в вечернее время, лучше выбирать белковые продукты. Об этом в среду, 12 апреля, заявила врач-диетолог Александра Разаренова в беседе с радио Sputnik.

Прежде всего эксперт отметила, что нагружать желудок перед отходом ко сну не рекомендуется, поскольку метаболизм в этот период замедляется. Кроме того, организм будет тратить энергию на переваривание пищи, что может помешать полноценному отдыху.

«Если возникает такая потребность, необходимо проанализировать, насколько грамотно составлен дневной рацион. Если в рационе есть дисбаланс, то в первую очередь необходимо заняться этим аспектом», — пояснила диетолог.

Если же обойтись без перекуса не выходит, врач посоветовала избегать употребления высокоуглеводных продуктов, которые могут спровоцировать резкий подъем уровня глюкозы. Такие колебания воспринимаются организмом как потенциальная угроза, для предотвращения которой требуется ранний выброс кортизола. В конечном итоге это чревато ночными пробуждениями, перегрузом нервной системы и возвращением чувства голода.

Оптимальным вариантом для того, чтобы удовлетворить разыгравшийся аппетит, в данном случае будет костный бульон, несколько кусочков мяса, орехи или семечки, а также яйца и авокадо. Кроме того, перед сном можно выпить травяного чая с добавлением небольшого количества кокосового или какао-масла.

«Эти продукты за счет белковых компонентов и правильных жиров дадут ощущение сытости и не приведут к скачку глюкозы», — подытожила Разаренова.

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023