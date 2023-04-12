Диетолог назвала наиболее подходящие продукты для вечернего перекуса

Для того, чтобы утолить голод в вечернее время, лучше выбирать белковые продукты. Об этом в среду, 12 апреля, заявила врач-диетолог Александра Разаренова в беседе с радио Sputnik.

Прежде всего эксперт отметила, что нагружать желудок перед отходом ко сну не рекомендуется, поскольку метаболизм в этот период замедляется. Кроме того, организм будет тратить энергию на переваривание пищи, что может помешать полноценному отдыху.

«Если возникает такая потребность, необходимо проанализировать, насколько грамотно составлен дневной рацион. Если в рационе есть дисбаланс, то в первую очередь необходимо заняться этим аспектом», — пояснила диетолог.

Если же обойтись без перекуса не выходит, врач посоветовала избегать употребления высокоуглеводных продуктов, которые могут спровоцировать резкий подъем уровня глюкозы. Такие колебания воспринимаются организмом как потенциальная угроза, для предотвращения которой требуется ранний выброс кортизола. В конечном итоге это чревато ночными пробуждениями, перегрузом нервной системы и возвращением чувства голода.

Оптимальным вариантом для того, чтобы удовлетворить разыгравшийся аппетит, в данном случае будет костный бульон, несколько кусочков мяса, орехи или семечки, а также яйца и авокадо. Кроме того, перед сном можно выпить травяного чая с добавлением небольшого количества кокосового или какао-масла.

«Эти продукты за счет белковых компонентов и правильных жиров дадут ощущение сытости и не приведут к скачку глюкозы», — подытожила Разаренова.

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