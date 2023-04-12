Компания по производству водки Absolut объявила о возвращении в Россию

Шведская алкогольная компания Absolut, являющаяся частью французского концерна Pernod Ricard, вернется на российский рынок. Об этом 12 апреля сообщает издание Kristianstadsbladet со ссылкой на вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паулу Эрикссон.

«Чуть больше года назад компания Pernod Ricard прекратила весь импорт (в Россию. — Ред.) и экспорт из России. Теперь эта остановка окончена», — указано в публикации.

Точное число брендов компании, которые вновь будут поставляться на российский рынок, не уточняется.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза сообщает, что решение компании возобновить поставки своей продукции в РФ можно понять.

«Она имела эксклюзивное право на дистрибуцию в РФ своей премиальной и очень популярной продукции. Поскольку запасы были большие, дефицита не было, а с конца прошлого года пошел параллельный импорт. <…> Наш рынок — не самый большой для премиального алкоголя, но всё равно совершенно понятно, что компания ощутила уход с него», — сказал он.

По мнению эксперта, решение Absolut вернуться в РФ лишь первая ласточка, за которой пойдут и другие.

Ранее, 26 января, появилась информация о том, что западные бренды алкоголя могут вернуться на российский рынок при помощи параллельного импорта. Известно, что Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Аналогичные планы имеет Luding Group, а также ряд других профильных сетей. Отмечается, что оба бренда входят в перечень алкогольных напитков, для которых в РФ разрешен параллельный импорт.

Ранее, в начале декабря 2022-го, о том, что в страну начали ввозить импортные напитки по параллельным каналам, «Известиям» рассказали в компании «Лента». Там добавили, что речь идет о тех брендах, которые официально ушли с отечественного рынка, после чего правительство разрешило их ввозить без согласия правообладателя. Цена на большую часть напитков по параллельному импорту не изменилась.

В пресс-службе Минпромторга, в свою очередь, в ноябре рассказали, что проблем с наличием зарубежных алкогольных брендов, которые начнут поставлять в Россию по параллельному импорту, в российских магазинах не ожидается.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой. Однако вскоре ряд брендов объявил о возвращении на российский рынок.