Западные алкогольные бренды вернутся в РФ через параллельный импорт

Западные бренды алкоголя могут вернуться на российский рынок при помощи параллельного импорта. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и данные реестра Росаккредитации.

«Так, Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Аналогичные планы есть у Luding Group и крупных профильных сетей», — пишет издание.

Как отмечается в публикации, с ноября 2022 года оба бренда входят в перечень алкогольных напитков, для которых в РФ разрешен параллельный импорт. В частности, указывается, что структура Beluga Group, одного из крупнейших производителей и дистрибуторов алкоголя в России, уже зарегистрировала декларации о соответствии для ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker.

Размер партий, который компания планирует ввозить в Россию при помощи параллельного импорта, составляет около 200 тыс. бутылок Jagermeister и свыше 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 и 1 л. При этом собеседники издания считают, что Beluga Group, скорее всего, не ограничится поставками лишь указанных брендов и объемов партий. Также могут появиться и другие наименования, а объемы поставок будут расширяться.

Кроме того, отмечают эксперты, многие другие дистрибуторы из России опробовали данный механизм и ввозят в страну Jack Daniels, Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Macallan и другие бренды.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, увеличение числа поставщиков через параллельный импорт может привести к небольшому снижению средней цены на товар, однако существенных скидок ждать не стоит.

Ранее, в начале декабря, о том, что в страну начали ввозить импортные напитки по параллельным каналам, «Известиям» рассказали в компании «Лента». Там добавили, что речь идет о тех брендах, которые официально ушли с отечественного рынка, после чего правительство разрешило их ввозить без согласия правообладателя. Цена на большую часть напитков по параллельному импорту не изменилась.

В пресс-службе Минпромторга в свою очередь в ноябре рассказали, что проблем с наличием зарубежных алкогольных брендов, которые начнут поставлять в Россию по параллельному импорту, в российских магазинах не ожидается.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой. Однако вскоре ряд брендов объявил о возвращении на российский рынок.