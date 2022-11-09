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Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Зарубежные алкогольные бренды, внесенные в соответствующие списки, начнут поставлять в Россию по параллельному импорту, проблем с их наличием в российских магазинах не ожидается, сообщили 9 ноября ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

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«Алкогольная продукция, которая включена в перечень, может ввозиться на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя. Все необходимые заказы размещены. Торговые сети начинают поставки продукции в рамках параллельного импорта, и проблем с наличием популярных алкогольных брендов на полках на данный момент не ожидается», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 4 ноября, «Известиям» удалось выяснить, что Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос смягчения условий лицензирования торговли алкоголя для сельских магазинов. Планируется снизить стоимость лицензии с 65 тыс. до 6,5 тыс. рублей в год, разрешить получать ее индивидуальным предпринимателям и снять ограничение по площади торговой точки, которая сейчас должна быть не менее 25 кв. м.

До этого, 2 ноября, Минпромторг внес в список товаров для параллельного импорта алкоголь. В обновленный список вошли некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков, такие как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's и др.

20 сентября вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам 2022 года. Ранее в том же месяце он сообщил о том, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

Параллельный импорт ввели в связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний, которые приостановили деятельность в РФ или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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