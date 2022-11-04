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В России могут смягчить условия получения лицензии на торговлю алкоголем в селе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос смягчения условий лицензирования торговли алкоголя для сельских магазинов, сообщили министерства в ответ на запросы «Известий».

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Планируется снизить стоимость лицензии с 65 до 6,5 тыс. руб. в год, разрешить получать ее индивидуальным предпринимателям и снять ограничение по площади торговой точки, которая сейчас должна быть не менее 25 кв. м.

Идея возникла из-за засилья контрафактного алкоголя на сельских территориях. Как подсчитали в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА», при том, что на селе проживает до 35% населения России, там продается всего 10% от легального рынка крепких алкогольных напитков.

Директор «Центра ЦИФРРА» Вадим Дробиз указывает, что всего в России производится легального крепкого алкоголя 1,1 млрд литров, плюс 35% - контрафакта.

Смягчение требований позволит повысить доступность алкоголя в сельских местности, считают в Минфине. Это произойдет за счет снижения издержек продавцов на лицензирование, что будет способствовать развитию розничной торговли на селе, добавили в Минпромторге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Водку будут: в России хотят смягчить требования к получению лицензии на алкоголь

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