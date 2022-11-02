Минпромторг РФ внес в список для параллельного импорта алкоголь

Министерство промышленности и торговли РФ внесло в список товаров для параллельного импорта алкоголь. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном сайте правовой информации в среду, 2 ноября.

В обновленный список вошли некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков, такие как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, и другие.

Также в перечень вошли бренды автомобильных запчастей, химической промышленности, игрушек и других товаров.

Ранее, 20 октября, глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин сообщил, что в Россию по параллельному импорту было ввезено 1,6 млн т товаров общей стоимостью $12,6 млрд.

Месяцем ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам 2022 года.

Кроме того, Мантуров заявлял, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

Минпромторг 6 мая утвердил перечень из товарных категорий для параллельного импорта. Список обещали пересматривать раз в квартал.

Параллельный импорт ввели в связи с уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка, которые приостановили деятельность в РФ или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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