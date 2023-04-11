В центре — реабилитация: как обеспечить растущий спрос на протезы

В Госдуме обсудили создание оптимальных условий для обеспечения средствами реабилитации нуждающихся в этом россиян, в том числе участников СВО. Отмечено, что потребность в протезах, инвалидных колясках и других средствах реабилитации будет расти за счет людей из новых регионов России, а также ветеранов специальной военной операции. Из-за санкций усложнился доступ к зарубежным технологиям, однако и внимание к проблемам увеличилось. Удастся ли обеспечить всех нуждающихся современными средствами реабилитации — разбирались «Известия».

Какие проблемы нашли в Госдуме

Зампред Госдумы Анна Кузнецова на рабочем совещании заявила, что в России зарегистрировано более 11 млн человек с инвалидностью, из которых 1,5 млн нуждаются в технических средствах реабилитации . Однако в это число не включены люди, проживающие на новых территориях. Кроме того, многие ветераны СВО также нуждаются в технических средствах реабилитации.

Кузнецова рассказала, что в России создадут дорожную карту по обеспечению ветеранов СВО техническими средствами реабилитации. В ее рамках предстоит решить, в частности, вопросы роста цен на эндопротезы, которые подорожали за год почти на 50%, несовершенства закупочных процедур, сроков ожидания, которые могут составлять для некоторых военных полтора года, что «совершенно неприемлемо».

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Кроме того, планируется появление специальной экспертной площадки, где будут аккумулироваться вопросы разработки средств реабилитации . Кузнецова подчеркнула, что нужно идти от потребности человека, а не от наличия существующих протезов.

— Будет выработана стратегия обеспечения инновационными средствами реабилитации наших военнослужащих с прогнозированием запроса в каждой отрасли отдельно, — заявила Кузнецова.

Она также заметила, что сейчас только 40% изделий для реабилитации производятся в России. Кузнецова заявила, что нужно обеспечить приоритет для отечественных изготовителей.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также обратил внимание на несколько проблемных моментов — в частности, на порядок компенсации стоимости протеза россиянам, которые приобрели его самостоятельно.

— Расчеты проводятся по цене минимального контракта, который был заключен в предыдущем году, — сказал он. — А если такового не было, то по контракту двухлетней давности, а если он был признан не исполненным, то трехлетней давности и так далее. Это недопустимо.

Насколько доступно протезирование

Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев отмечает, что увеличение потребности в протезировании из-за военной операции не станет большой проблемой для государства.

— В России ежегодно протезируются около 100 тыс. человек, — сказал он «Известиям». — Возможно, будет какой-то рост нуждающихся на 1%, но это не так значительно в общем количестве. Нужно больше уделять внимания тому, как проходит процедура подбора протеза, как проходит обучение человека жизни с протезом, кто в итоге контролирует качество изготовленного протеза.

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В Московском протезно-ортопедическом предприятии (ПрОП) подчеркивают, что государство полностью обеспечивает необходимыми изделиями из средств федерального и региональных бюджетов.

— Получить максимально функциональный и современный протез за счет государства сегодня абсолютно реально , — отметили в компании. — Для этого проводится медицинская комиссия, которая оценивает все потребности пациента в нужном ему протезе. При наличии заключения производитель протезов не может отказать пациенту в получении назначенного ему изделия.

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Технические средства реабилитации (ТСР) можно получить бесплатно, имея индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА), куда вносится необходимый протез. ИПРА выдаются учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). Можно получить средства реабилитации по государственному конкурсу. Кроме того, можно также купить ТСР самостоятельно, а потом получить компенсацию. Размер компенсации при этом определяется по результатам последнего размещения заказа на поставку подобного средства реабилитации на портале госзакупок на момент подачи заявления на компенсацию, но это более быстрый вариант.

В Минтруде заявили, что господдержкой при приобретении ТСР — протезов, колясок, тростей, ортопедической обуви и т.д. — пользуются ежегодно порядка 1,5 млн человек. На это выделяется десятки миллиардов рублей: в 2022 году — 37,3 млрд, в 2023-м — 44 млрд рублей. Если нужно, выделяются дополнительные средства, как это было в 2021 году из-за роста цен.

Как долго приходится ждать протеза

В российской компании — производителе современных средств реабилитации Max Bionic отмечают, что недорогой протез от 200 тыс. рублей можно получить за два-три месяца. Дорогого протеза в 2 – 3 млн можно ждать и 5 – 10 месяцев.

— Но бывали случаи, когда мы проводили дорогой протез за 1 – 2 месяца , — отметили в Max Bionic. — Строгих правил выдачи нет, поэтому зависит от региона и индивидуальной программы реабилитации.

Врач травматолог-ортопед, директор детского центра протезирования «Хочу ходить» Александр Колябин отмечает, что сроки ожидания бесплатного протеза зависят от множества факторов — сложности изделия, региона проживания пациента, уровня финансирования социальной сферы и т.д.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Как правило, этот срок составляет 1 – 6 месяцев, но в ряде регионов увеличивается до полутора-двух лет , — сказал он «Известиям». — Да, это выходящие за все рамки и нормативы случаи, но они есть, хотя и нечасто. Получение максимально функционального протеза зависит от региона, а может быть затруднено из-за бюрократических или финансовых проблем. Однако в последнее время наметилась четкая тенденция на улучшение доступности качественного, в том числе сложного и дорогостоящего, протезирования.

В Минтруде пояснили «Известиям», что после операции для вертикализации пациента может использоваться временный протез, но параллельно ведется изготовление индивидуального изделия. Предельный срок изготовления протеза, если это сложное изделие по индивидуальному заказу, с учетом примерок и подгонки — до 60 дней.

Однако председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, замруководителя комиссии общественного совета при Росздравнадзоре по вопросам исполнения госгарантий по оказанию медицинской помощи Ольга Вострикова отметила, что этот год с точки зрения обеспечения инвалидов средствами реабилитации начался не очень хорошо. Так, в Москве по протезам верхних конечностей только начались конкурсы. В остальных регионах ситуация примерно такая же.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Я связываю это с тем, что Пенсионный фонд сливается с ФСС, люди занимаются организационной деятельностью. Кроме того, мы опаздываем с ассигнованием бюджетных средств. В итоге многие решаются на протезирование по компенсации. Это сейчас один из наиболее эффективных способов получить высокотехнологичный протез , — сказала она «Известиям».

Михаил Терентьев подчеркивает, что в каждом конкретном случае долгого протезирования надо разбираться. А одной из главных проблем депутат считает контроль качества, насколько протез помог человеку вести активную повседневную жизнь, заниматься спортом, трудиться и т.д.

— У нас, к сожалению, у Минтруда нет такого целевого показателя , — сказал Михаил Терентьев. — Протезируются около 100 тыс. человек в год, но, сколько из них пользуются этим протезом, не лежит ли он на полке, вот такой оценки, к сожалению, мы не смогли получить.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В Московском ПрОП отмечают также, что тема протезирования до начала СВО широко не освещалась, проблемы развития отрасли решались внутри профильного сообщества. Однако сейчас тема становится на виду. А в компании «Моторика» отмечают, что в России хорошо работает система обеспечения протезами, а сами поставщики средств реабилитации помогают клиенту в сборе нужных документов.

— Основные проблемы в протезировании две — плохая информированность о современном протезировании и неготовность людей проходить процедуру получения, хотя она несложная , — заявили в «Моторике» «Известиям». — Мы стараемся рассказывать людям о том, что функциональное протезирование доступно сегодня для каждого гражданина РФ.

Достаточно ли Россия производит протезов

Травматолог-ортопед Александр Колябин отмечает, что в России проблемы могут возникнуть в случае потребности более функционального протеза, например спортивного. Получение такого ТСР может стать серьезной проблемой. Он отмечает, что внесла свои коррективы и геополитическая ситуация: снизилась доступность импортных комплектующих для производства, часть номенклатуры ушла с рынка, а на остальное выросли цены и увеличились сроки поставки.

В российской компании — производителе современных средств реабилитации Max Bionic «Известиям» сообщили, что сейчас в России доступны протезы любого класса: от классических простых протезов, стоимость которых начинается от 10 тыс. рублей, до самых современных бионических от 2 млн рублей. Однако цены и на зарубежные, и на отечественные средства реабилитации значительно выросли .

— Вряд ли будет проблемой 10-кратное увеличение объемов выпускаемой продукции. Проблема — в приобретении данных продуктов , — отметили в компании.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Отмечается, что в России хорошая техническая база по протезам верхних конечностей. Сейчас на российский рынок бионические средства реабилитации поставляют два отечественных производителя. Пока нет собственного производства нижних электронных модулей, но и эта проблема решается: в ближайшее время свои разработки представит, в частности, компания Metiz.

Александр Колябин замечает: сами протезы изготавливаются в России, но очень многие их комплектующие — зарубежные.

— По самым оптимистичным оценкам, рынок отечественных комплектующих для протезов составляет не более 30%, по материалам — не более 5 – 10% от потребностей , — сказал он. — При этом для значимой части материалов и комплектующих импортного производства отечественной замены нет вообще.

Появление новых российских компаний и предложений на этом рынке немного проблему сглаживает, но она пока далека от решения, говорит Колябин.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Логистика значительно усложнилась: если раньше средняя поставка комплектующих составляла четыре-пять недель, то сейчас в договорах поставщики полуфабрикатов пишут «до 90 дней», а, например, Ottobock указывает до 180 дней, — рассказала Ольга Вострикова «Известиям». — А некоторые поставщики вовсе ушли с нашего рынка, например, компания Ossur, которая делает важные узлы для протезов конечностей.

В результате, говорит Ольга Вострикова, часть комплектующих дистрибьюторы на свой страх и риск поставляют параллельным импортом, без гарантии. И хотя появление той же «Моторики» в России уже большое достижение, пока наши производители уступают зарубежным, считает она.

В самой «Моторике» указывают на высокую степень локализации своей продукции: активные тяговые протезы на 100% производятся в России, а в бионических — всего около 10% импортных комплектующих.

— Вся разработка ведется в России, поэтому мы продолжим внедрять все ноу-хау в наши протезы, — заявили в компании «Известиям». — Например, в конце 2023 года «Моторика» выпустит модель бионического протеза c использованием управления на основе ИИ — она поможет управлять каждым пальцем руки естественно, как здоровой рукой.

В «Моторике» самая широкая линейка протезов рук в мире, также компания позиционирует себя как «почти единственная, которая протезирует детей с двух лет».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Московском протезно-ортопедическом предприятии (ПрОП) отметили, что со сложностями в поставках комплектующих, материалов и оборудования сталкивается абсолютное большинство предприятий. Сложная ситуация с бионическими протезами, по которым уменьшился ассортимент решений, но работа по импортозамещению ведется.

— Наше предприятие, включающее в себя 106 филиалов по всей России, производит в год более 8000 протезов нижних и верхних конечностей, а общая номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 300 единиц, — заявили в АО «Московское ПрОП».

В ПрОП отмечают, что в свете проведения специальной военной операции перед российскими производителями стоит ряд важнейших задач : повышение уровня предоставления помощи гражданам, повышение качества самих изделий, приобретение технологической независимости за счет развития собственного производства и т.д. Задачи решаются. Например, на базе завода в Реутове завершили настройку новейшего оборудования, которое позволит заместить часть продукции иностранного производства, наладить выпуск коленных модулей, адаптеров и втулок, изготавливать новые образцы оснастки для уже реализуемых филиалами изделий и т.д.

Минтруд сообщил, что сейчас в обиходе в основном протезы российского производства, есть технический задел для собственного производства основных компонентов изделий, ведется работа по замещению компонентной базы микроэлектроники. Но граждане с инвалидностью могут самостоятельно изготовить необходимое изделие у любого производителя и обратиться за компенсацией затрат, отметили в министерстве.