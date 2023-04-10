WSJ указала на истощение запасов снарядов для ЗРК С-300 у Киева уже к маю

Украина может исчерпать снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» уже к 13 апреля, а к 3 мая — и для комплексов С-300, из-за чего без прикрытия систем противовоздушной обороны (ПВО) останутся около 40 критических объектов страны. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона в воскресенье, 9 апреля.

«Согласно предполагаемым документам Пентагона, просочившимся в социальные сети, Россия может достичь своей давней цели — завоевания господства в воздухе над Украиной уже в мае, поскольку у Киева заканчиваются зенитные ракеты. <...> Страна полностью истощит свой запас ракет «Бук» к 13 апреля, а ракет С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления», — отмечает издание.

Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат, слова которого приводят авторы статьи, отметил, что не может комментировать достоверность просочившейся в Сеть информации, однако подтвердил, что «ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой», и сказал, что Киеву срочно нужна помощь ее западных партнеров.

«Если мы проиграем битву за небо, последствия для Украины будут очень серьезными. Сейчас не время медлить», — отметил он.

По его словам, после более чем года боевых действий Украина столкнулась с серьезной проблемой поиска боеприпасов советской разработки для основы своей системы ПВО, С-300 и батарей «Бук».

6 апреля газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США сообщила, что в Сеть утекли секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком. 8 апреля минюст США начал расследование утечки документов.

Ранее, 14 марта, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что уже этим летом запасы боеприпасов у украинских боевиков закончатся и поражение киевского режима будет очевидным.

В конце февраля Риттер заявлял, что окончательный разгром украинских войск произойдет к октябрю. К этому же времени он прогнозирует полную капитуляцию режима президента Украины Владимира Зеленского.

В том же месяце министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинским военным придется применять меньшее количество оружия и полагаться не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.