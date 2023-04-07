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Киев назвал фотошопом слитые в Сеть документы о наступлении ВСУ

Офис Зеленского назвал фотошопом слитые в Сеть документы США и НАТО о наступлении ВСУ
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украинские власти заявили, что слитые в Сеть секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются фотошопом. Об этом в Twitter заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 апреля.

«<...>это фотошоп и «виртуальные псевдосливы», — написал Подоляк.

Вместе с тем советник главы офиса украинского президента пообещал, что настоящие планы скоро будут видны «на поле боя».

Накануне газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США написала, что в Пентагоне начали расследование утечки секретных военных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины.

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На этой неделе документы были выложены в Twitter и Telegram и касались наращивания украинских вооруженных сил. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. В публикации отмечается, что в документах не приводится конкретных боевых планов, а оценка военной обстановки в регионе датируется 1 марта.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул в беседе с «Известиям», что слитые секретные документы об украинском конфликте являются очередным подтверждением непосредственного участия в нем Вашингтона. При этом, по мнению депутата, информация в документах может быть подлинной частично и требует тщательной проверки.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе. К тому же, по его словам, ситуация на донецком направлении зашла в оперативный тупик, кроме того, российская армия оказывает на ВСУ постоянное давление и достигла успехов в Соледаре и Артемовске (украинское название — Бахмут).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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