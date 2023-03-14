На Украине рассмотрят законопроект об однополых партнерствах

В Верховную раду Украины внесли законопроект о регистрируемых партнерствах, согласно которому однополые партнеры смогут получать статус близких родственников без вступления в брак. Документ 14 марта появился на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас в законодательной базе Украины нет понятия «регистрируемое партнерство». С принятием закона таким союзом будет считаться зарегистрированный добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного пола. В основе партнерства должны лежать взаимные права и обязанности, которые согласуются с определением семьи, зафиксированным в Семейном кодексе Украины.

При этом отмечается, что регистрируемое партнерство не считается браком. После государственной регистрации такого союза вступающие в него лица приравниваются к близким родственникам. Последнее не зависит от того, живут ли они вместе и ведут ли совместное хозяйство.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обещал рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране, так как документ набрал необходимое количество голосов для передачи главе государства на обсуждение.

В августе того же года Зеленский поручил рассмотреть вопрос о легализации однополых браков главе кабинета министров Денису Шмыгалю. Тогда же он заявил, что в условиях военного положения менять Конституцию в стране невозможно, однако правительство наработало варианты решений по легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

Ранее, 22 июня, Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, согласно которой психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизация классифицируются как уголовные преступления.

До этого, 29 мая, бывший украинский десантник рассказал корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю о том, как волонтеры из Европы привозили ВСУ книги про геев.