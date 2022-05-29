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Бывший украинский десантник рассказал о книгах про геев в рядах ВСУ

Бывший десантник рассказал, как волонтеры из Европы привозили ВСУ книги про геев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Европейские волонтеры привозили украинским военным продукты, лекарства и книги про геев. Об этом 29 мая корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю рассказал бывший десантник украинской армии Иван Косенко.

«В этих книгах были геи. Общество меньшинств. Я удивлялся, потому что некоторые десантники смотрели и читали эти книги», — рассказал мужчина.

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По его мнению, европейцы хотели этим показать, что в НАТО военнослужащие нетрадиционной ориентации считаются нормой. Но он это правильным не считал.

По его словам, с 2017 по 2020 год он по контракту служил артиллеристом в Донбассе в составе 79-й бригады ВСУ. Его бригада по приказу командира дивизиона стреляла по мирным жителям рядом с населенным пунктом Водяное, пристреливая позиции.

«Ежедневно задействовали запрещенные Женевской конвенцией снаряды со шрапнелью», — добавил Косенко.

Как он отметил, 79-я бригада в настоящее время находится в Северодонецке и несет потери. Офицеры и командиры сбежали и оставили подчиненных без связи.

«Они не хотят сдаваться в плен, потому что украинская пропаганда говорит, что в плену пытают. Особенно десантников», — продолжил он.

Мужчина призвал своих бывших сослуживцев сдаться. В настоящее время он живет в Херсоне, обстановка в городе спокойная.

Ранее в воскресенье жители освобожденных районов Северодонецка при встрече с российскими военными и бойцами Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили, что ждали их. В подвалах домов люди жили больше трех месяцев.

Они вышли на улицу, когда дома от неонацистов освободили российские и луганские военнослужащие.

По словам местных, украинские обстрелы до сих пор продолжаются. Они попадают на видео — снаряды бьют по домам. Когда националисты были в жилом квартале, то людей использовали как живой щит.

27 мая представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинским войскам отрезаны все пути отхода из Северодонецка. Он объяснил, что в городе есть три моста, по которым могли уйти противники, но один мост был разрушен, второй не смог бы выдержать никакой техники из-за аварийного состояния, а третий мост контролировали силы Народной милиции.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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