Жители освобожденных районов Северодонецка обрадовались приходу бойцов ЛНР

Жители освобожденных районов Северодонецка при встрече с российскими военными и бойцами Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили, что ждали их. Соответствующее видео представил 29 мая военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Возле подъезда многоквартирного дома стоят мирные жители. Алексей вышел из подвала, когда дом от неонацистов освободили российские и луганские военнослужащие.

«Конечно, ждали вас мы еще на 9 мая. Хотели отметить. Дождались сейчас», — говорит мужчина.

По его словам, украинские обстрелы до сих пор продолжаются. Они попадают на видео — снаряды бьют по домам. Когда националисты были в жилом квартале, то людей использовали как живой щит.

Он рассказал, что в дом попали три снаряда, а на территорию рядом с ним пять.

Жители живут в подвалах с начала боевых действий, более ста дней. Женщина по имени Раиса с мужем боится выходить на улицу. Выбирается из подвала только для приготовления еды на костре.

Пить людям приходилось дождевую воду. Гуманитарную помощь доставили бойцы народной милиции ЛНР.

«Мы выжили. Приехали ребята, всё восстановят. У нас нет ни одного стекла, ни в доме, ни в комнатах. Всё будет хорошо. Гараж наш сгорел», — говорит пенсионерка.

«Противник наносит удары по тем кварталам, где наверняка знает, что находятся мирные жители. Это противника не останавливает», — сказал официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее в воскресенье Полторанин запечатлел момент минометного обстрела украинскими военными Северодонецка. Журналист шел в группе бойцов ЛНР по лесу, когда раздались звуки, характерные для обстрела.

Также в этот день журналист показал обстановку в одном из кварталов освобожденного Северодонецка. В первом жилом квартале, куда зашел журналист, видны глубокие воронки в земле, оставшиеся от упавших снарядов. Также заметны последствия обстрелов на ограждениях построек.

27 мая представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинским войскам отрезаны все пути отхода из Северодонецка. Он объяснил, что в городе есть три моста, по которым могли уйти противники, но один мост был разрушен, второй не смог бы выдержать никакой техники из-за аварийного состояния, а третий мост контролировали силы народной милиции.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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