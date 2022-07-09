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Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков на Украине

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков в стране, так как документ набрал необходимое количество голосов для передачи главе государства на обсуждение.

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Петиция преодолела порог в 25 тыс. голосов с запасом в 56 дней до окончания срока голосования, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«В это время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — цитирует канал создательницу петиции Анастасию Совненко.

Ранее, 22 июня, Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, согласно которой психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизация классифицируются как уголовные преступления.

До этого, 29 мая, бывший украинский десантник рассказал корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю о том, как волонтеры из Европы привозили ВСУ книги про геев.

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