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Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации однополых браков на Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Wolfgang Maria Weber
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На Украине будет решаться вопрос о легализации однополых браков. Такое предложение внес президент страны Владимир Зеленский 3 августа, поручив рассмотреть его главе кабинета министров Денису Шмыгалю.

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«Согласно статье 116 Конституции Украины кабинет министров принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», — написал Зеленский.

Отвечая на петицию, опубликованную 3 июля, с предложением легализовать однополые браки на Украине, Зеленский указал, что согласно семейному кодексу страны семья является первичной и основной ячейкой общества.

«Семью составляют лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужа (статья 51)», — указал президент Украины.

Украинский лидер отметил, то в условиях военного положения менять Конституцию в стране невозможно, однако правительство наработало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

9 июля сообщалось, что Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков в стране, так как документ набрал необходимое количество голосов для передачи главе государства на обсуждение. Петиция преодолела порог в 25 тыс. голосов с запасом в 56 дней до окончания срока голосования.

Ранее, 22 июня, Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, согласно которой психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизация классифицируются как уголовные преступления.

До этого, 29 мая, бывший украинский десантник рассказал корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю о том, как волонтеры из Европы привозили ВСУ книги про геев.

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