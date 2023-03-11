Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35

Иран завершил сделку по покупке российских истребителей Су-35, пишет госагентство IRNA со ссылкой на заявление постоянного представительства Ирана при ООН.

«Истребители Sukhoi Su-35 были одобрены иранскими авиационными экспертами с технической стороны. В октябре 2020 года после окончания эмбарго для Ирана на покупку вооружений, согласно резолюции ООН 2231, Иран завершил контракт на покупку этих самолетов», — сказано в сообщении.

11 января президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским лидером Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки с упором на дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества. Речь шла о взаимовыгодных проектах в энергетической и транспортно-логистической сферах.

О желании России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень заявлял 18 июля 2022 года помощник президента России Юрий Ушаков.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Раиси состоялся 12 ноября 2022 года. Президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу.

Россия продолжает развивать сотрудничество с Ираном. Как сообщило 8 ноября 2022 года агентство IRNA, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Тегеране переговоры с официальными лицами республики. В частности, он встретился с иранским коллегой Али Шамхани, а также принял участие в обсуждении вопросов по расширению политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.