Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу», — говорится в сообщении.

Российский лидер также еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, который был совершен 26 октября.

Россия продолжает развивать сотрудничество с Ираном. Ранее в Тегеран прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Как сообщило 8 ноября агентство IRNA, в иранской столице он провел переговоры с официальными лицами республики. В частности, он встретился с иранским коллегой Али Шамхани, а также принял участие в обсуждении вопросов по расширению политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

До этого, 1 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии сообщил, что Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

27 октября посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил готовность Тегерана стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. Он указал на необходимость развития транспортных коридоров и транзитных маршрутов.