Иран подпишет соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Иран в ближайшее время заключит соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом 1 ноября сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Компании из России и Ирана уже имеют договоренности о совместных проектах в области машиностроения, автомобилестроения, авиастроения.

«Уже есть совместные проекты <...> между российскими и иранскими компаниями по организации необходимых совместных предприятий и поставок соответствующих комплектующих», — сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

В начале октября председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заверил, что ЕАЭС располагает достаточным количеством ресурсов для нормальной работы в условиях санкций.

В конце мая зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ЕАЭС в отличие от Евросоюза находится в состоянии роста, есть перспективы надежного сотрудничества. ЕС, по его словам, в стагнации.