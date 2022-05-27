В Совфеде объяснили интерес стран к сотрудничеству с ЕАЭС

Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) со стороны стран растет, так как организация в отличие от Евросоюза (ЕС) находится в состоянии роста. Такое мнение в пятницу, 27 мая, в беседе с «Известиями» выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом сенатор прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который заявил, что, несмотря на конфронтацию и даже агрессию со стороны западных стран, интерес к ЕАЭС всё равно растет.

«ЕАЭС в отличии от ЕС находится в состоянии роста, происходит оживление экономики, есть перспективы надежного сотрудничества. А в ЕС, к сожалению, стагнация, там занимаются не вопросами экономики, а вопросами санкций для того, чтобы любой ценой насолить России даже в ущерб собственным интересам», — сказал Джабаров.

По словам политика, Путин в очередной раз проявил спокойствие, хладнокровие и рассудительность.

«Мы, несмотря ни на что, двигаемся вперед и открыты для сотрудничества со всеми странами. Сводить счеты — это не в нашем стиле работы и взаимодействия с другими странами», — заключил Джабаров.

Накануне президент РФ заявил, что страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе. Политик подчеркнул, что сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что позиция Москвы является правильной и обоснованной.

В марте Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

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