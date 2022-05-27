Реклама
Прямой эфир
Мир
МО призвало ВОЗ расследовать деятельность лабораторий в Нигерии из-за оспы обезьян
Спорт
Футбольные клубы Украины и Белоруссии будут разводить на любых турнирах
Мир
Экс-госсекретаря США внесли в списки «Миротворца»
Мир
Кипр с 1 июня отменяет справку о вакцинации от COVID-19 для туристов
Общество
Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными правообладателями
Мир
В Кремле оценили идею Джонсона создать альянс с Украиной и рядом других стран
Экономика
Законопроект о расторжении договоров аренды в ТЦ скоро внесут в Госдуму
Мир
Путин назвал практически агрессией давление на РФ со стороны ряда стран
Мир
Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона
Мир
Силы ЛНР отрезали украинским военным пути для отступления из республики
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень
Сюжет:

В Совфеде объяснили интерес стран к сотрудничеству с ЕАЭС

Сенатор Джабаров: в отличии от Евросоюза ЕАЭС находится в состоянии роста
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) со стороны стран растет, так как организация в отличие от Евросоюза (ЕС) находится в состоянии роста. Такое мнение в пятницу, 27 мая, в беседе с «Известиями» выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине
И какие последствия грозят самой Европе

Таким образом сенатор прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который заявил, что, несмотря на конфронтацию и даже агрессию со стороны западных стран, интерес к ЕАЭС всё равно растет.

«ЕАЭС в отличии от ЕС находится в состоянии роста, происходит оживление экономики, есть перспективы надежного сотрудничества. А в ЕС, к сожалению, стагнация, там занимаются не вопросами экономики, а вопросами санкций для того, чтобы любой ценой насолить России даже в ущерб собственным интересам», — сказал Джабаров.

По словам политика, Путин в очередной раз проявил спокойствие, хладнокровие и рассудительность.

«Мы, несмотря ни на что, двигаемся вперед и открыты для сотрудничества со всеми странами. Сводить счеты — это не в нашем стиле работы и взаимодействия с другими странами», — заключил Джабаров.

Накануне президент РФ заявил, что страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе. Политик подчеркнул, что сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что позиция Москвы является правильной и обоснованной.

В марте Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022