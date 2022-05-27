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Путин назвал «практически агрессией» давление на РФ со стороны ряда стран

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Фото: РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин 27 мая назвал «практически агрессией» давление на Россию со стороны ряда недружественных стран.

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«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета по видеосвязи.

Однако, по словам российского лидера, несмотря на конфронтацию со стороны западных стран, интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) всё равно растет.

«Вызывает удовлетворение, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, [несмотря на] то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров», — сказал Путин.

Накануне президент РФ заявил, что страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе. Политик подчеркнул, что сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что позиция Москвы является правильной и обоснованной.

В марте Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

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