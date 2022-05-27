Путин назвал «практически агрессией» давление на РФ со стороны ряда стран
Президент РФ Владимир Путин 27 мая назвал «практически агрессией» давление на Россию со стороны ряда недружественных стран.
«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета по видеосвязи.
Однако, по словам российского лидера, несмотря на конфронтацию со стороны западных стран, интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) всё равно растет.
«Вызывает удовлетворение, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, [несмотря на] то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров», — сказал Путин.
Накануне президент РФ заявил, что страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе. Политик подчеркнул, что сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что позиция Москвы является правильной и обоснованной.
В марте Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.
Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.
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