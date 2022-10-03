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В ЕЭК оценили возможность стран ЕАЭС работать в условиях санкций

В ЕЭК заявили, что у стран ЕАЭС достаточно ресурсов для работы в условиях санкций
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) располагает достаточным количеством ресурсов для нормальной работы в условиях санкций. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В торговле с Китаем и Индией ЕАЭС стремится увеличивать долю расчетов в нацвалютах»
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович — о взаимодействии союза с ШОС и новых проектах

Он выразил мнение, что коллективный Запад будет еще долго предпринимать «недружественные шаги» в отношении Белоруссии и России.

«Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать», — сказал Мясникович.

Председатель ЕЭК подчеркнул, что страны ЕАЭС должны обратить внимание на выгоды совместной инвестиционной деятельности, а также сосредоточить свои усилия на развитии таких сфер, как микроэлектроника, производство лекарств и авиастроение.

Он подчеркнул, что ЕЭК видит «совместные мощные проекты» в рамках сотрудничества с ШОС. Мясникович уточнил, что в сложившейся ситуации есть три составляющие данного проекта, которые касаются, в частности, транспортных коридоров, цифровизации этих коридоров. Также он упомянул о важности соглашения о таможенном транзите, которое готовится в настоящее время.

Ранее, 18 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о положительных перспективах ЕАЭС в условиях санкций. Также он отметил, что разъединить экономики России и стран Центральной Азии вряд ли возможно.

14 сентября в ЕЭК рассказали о направлениях сотрудничества ЕАЭС и ШОС. Одним из самых перспективных направлений было названо сотрудничество в сфере взаимных расчетов и интеграции расчетно-платежных систем на основе использования национальных валют для проведения трансграничных платежей, финансирования торговли и инвестиций.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

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