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Патрушев и Шамхани обсудили вопросы безопасности на встрече в Тегеране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели российско-иранские переговоры по вопросам безопасности в Тегеране. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в Совбезе РФ.

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«В Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с участием представителей министерств и ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

В ходе консультаций были подробно рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в правоохранительной сфере, включая обеспечение общественной безопасности. Кроме того, рассмотрены тематика информационной безопасности и меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб.

«Состоялся также обмен мнениями по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке», — добавили в Совбезе.

Патрушев прибыл в Иран для проведения переговоров вечером 8 ноября по официальному приглашению Шамхани. По сообщению агентства IRNA, помимо встречи с иранским коллегой секретарь Совбеза РФ примет участие в обсуждении вопросов по расширению политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

Ранее, 1 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии сообщил, что Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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