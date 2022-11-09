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Патрушев прибыл в Тегеран для участия в переговорах

Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с иранскими официальными лицами
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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иран для проведения переговоров с официальными лицами республики. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщило агентство IRNA.

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«Патрушев прибыл в Тегеран во вторник вечером по официальному приглашению представителя верховного лидера и секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран адмирала Али Шамхани», — говорится в публикации.

Ожидается, что, помимо встречи с иранским коллегой, секретарь Совбеза РФ примет участие в обсуждении вопросов по расширению политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

Ранее, 1 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии сообщил, что Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о ЗСТ с ЕАЭС.

Ранее, 27 октября, посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил готовность Тегерана стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. Он указал на необходимость развития транспортных коридоров и транзитных маршрутов.

25 октября журнал Foreign Policy написал, что поддержка России Саудовской Аравией и Ираном ведет к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке, сообщается на сайте kp.ru.

Как отметили авторы статьи, Саудовская Аравия и Иран, как правило, выступают на разных сторонах в конфликтах. Однако, по мнению экспертов, на данный момент им выгодна поддержка России для укрепления влияния против США, а также для сопротивления давлению со стороны Запада.

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