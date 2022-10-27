Иран заявил о готовности стать воротами для соединения России с Ближним Востоком
Иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. Об этом посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в четверг, 27 октября, на встрече финансистов и предпринимателей с послами африканских и арабских стран в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.
«Мы в качестве Исламской Республики Иран готовы стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африканского континента», — сказал он.
При этом Джалали подчеркнул необходимость развития транспортных коридоров и транзитных маршрутов, передает RT.
«Конечно же, мы должны совершенствовать подобные коридоры, в том числе коридор Север – Юг. Здесь также необходимо совершенствовать и железную дорогу, и автомобильную дорогу, а также усовершенствовать интермодальное сообщение через Каспийское море», — подчеркнул дипломат.
25 октября журнал Foreign Policy написал, что поддержка России Саудовской Аравией и Ираном ведет к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке, сообщается на сайте kp.ru.
Как отметили авторы статьи, Саудовская Аравия и Иран, как правило, выступают на разных сторонах в конфликтах. Однако, по мнению экспертов, на данный момент им выгодна поддержка России для укрепления влияния против США, а также для сопротивления давлению со стороны Запада.
В тот же день заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито сообщила, что углубление сотрудничества России и Ирана вызывает беспокойство у США, передает НСН.