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В Госдепе выразили обеспокоенность союзом России и Ирана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Углубление сотрудничества России и Ирана вызывает беспокойство у США. Об этом 25 октября заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито.

«Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине», — заявила она на семинаре в Атлантическом совете.

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Она отметила, что США не оставят Ближний Восток и будут стремиться к деэскалации с Ираном, но будут пресекать ту деятельность, которую сочтут дестабилизирующей.

«Президент Джо Байден решительно настроен на работу с союзниками и партнерами, чтобы сдерживать дестабилизирующую деятельность Ирана и противостоять ей. Угрозы Ирана в адрес персонала США в Ираке или где бы то ни было еще терпеться не будут. И, как мы продемонстрировали, мы будем отвечать, когда происходят атаки на наших людей или интересы», — сказала Гавито.

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию беспилотников и баллистических ракет класса «земля – земля». Издание также указало, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в спецоперации по защите Донбасса, прибыли в Россию 19 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные и отметил, что The Washington Post в последнее время публикует очень много информационных вбросов.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые беспилотники в Россию — очередной раунд дезинформации.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Ираван также отверг обвинения о поставке БПЛА.

В свою очередь Совет Евросоюза принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Вслед за ЕС британские власти расширили санкционный список по России и Ирану.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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