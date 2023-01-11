Путин обсудил с Раиси вопросы двустороннего сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским лидером Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с упором на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, заявили 11 января в Кремле.

«Намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне», — сообщается на сайте Кремля.

Лидеры государств поддержали последовательную реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

«С обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности», — говорится в сообщении.

О желании России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень заявлял 18 июля 2022 года помощник президента России Юрий Ушаков.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Раиси состоялся 12 ноября 2022 года. Президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу.

Россия продолжает развивать сотрудничество с Ираном. Как сообщило 8 ноября агентство IRNA, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Тегеране переговоры с официальными лицами республики. В частности, он встретился с иранским коллегой Али Шамхани, а также принял участие в обсуждении вопросов по расширению политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.