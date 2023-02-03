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Берлин выдал разрешение на экспорт танков Leopard 1

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Берлин выдал разрешение на экспорт Киеву танков Leopard 1
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Правительство ФРГ выдало разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1. Об этом сообщил журналистам 3 февраля официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Могу подтвердить, что выдано одно разрешение», — отметил он.

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Хебештрайт не уточнил, от кого именно поступил этот запрос.

В конце января правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

При этом украинский замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник попросил у Германии в 10 раз больше танков Leopard 2.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии, а депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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