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Мельник попросил у Берлина в 10 раз больше танков Leopard 2 для Киева

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Smith
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Украинский замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник 30 января попросил у Германии в 10 раз больше танков Leopard 2.

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«Мало дать 14 Leopard и сказать, что мы выполнили свое моральное обязательство перед украинцами и теперь можем спокойно спать. А я говорю нет, парни, за 14 [танков] спасибо, но ваше производство может направить как минимум в 10 раз больше, причем очень быстро, но это надо было делать позавчера», — заявил Мельник в интервью украинскому телеканалу «Рада».

Как он подчеркнул, «Leopard — это то, что действительно может быть поставлено быстро».

28 января Мельник обратился к германским властям с просьбой предоставить Киеву подводную лодку.

Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал целью Германии недопущение расширения границ России. По его словам, бундестаг продолжит оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь, а Берлин в свою очередь не допустит перерастания конфликта в войну между НАТО и Россией.

В то же время руководитель представительского центра Донецкой Республики (ДНР) в Бельгии Крис Роман заявил, что своими поставками танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение и потеряет Россию в качестве бизнес-партнера. По его словам, всё это ведет к тому, что немцы всё меньше хотят поддерживать Украину. Из-за отправки немецких танков Киеву Россия больше не будет доверять Германии.

24 января стало известно о принятом Шольцем решении о передаче Украине танков Leopard 2. Берлин отправляет Киеву роту из 14 танков.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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