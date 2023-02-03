В ДНР рассказали о возможном сценарии отхода ВСУ из Артемовска

Украинские военные под видом удержания Артемовска (украинское название — Бахмут) могут оставить мобилизованных ради прикрытия выхода основной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Республики (ДНР) Ян Гагин в пятницу, 3 января.

«Они (Украина. — Ред.) выведут основные части, которые будут наиболее полезны: командиров, иностранных военных специалистов и наиболее ценные части. При этом прикрывать отход, скорее всего, бросят мобилизованных, чтобы они обреченно прикрывали [город] и имитировали то самое удержание города, как это было в последние дни в Соледаре», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Кроме того, Гагин также не исключил попытку традиционного отступления, для ВСУ данное решение может быть самым гуманным.

Эксперт также обратил внимание на то, что группировка войск Украины в Артемовске обречена.

«По разведданным, по допросам пленных и со слов гражданских, которые оттуда выходят, группировка ВСУ в Артемовске обречена. Это понятно и из риторики иностранных кураторов. Окружения города ждать недолго, все предпосылки к этому есть. Однако о полном окружении и полной сдаче города, как утверждают некоторые эксперты, пока еще говорить преждевременно», — дополнил советник врио главы ДНР.

Ранее в этот день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что потери среди личного состава в подразделениях ВСУ, которые находятся сейчас в Артемовске, растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью. Представитель ЛНР также обратил внимание на то, что перебои в работе связи влияют на рост «панических настроений как у рядового, так и офицерского состава».

Тем временем советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сказал, что ВСУ спешно стягивают свои резервы под Артемовск с вечера 2 февраля. По его словам, отвода украинских войск от населенного пункта пока не наблюдается. Также Кимаковский отметил, что российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску.

1 февраля Марочко указал на то, что военные Украины еще могут предпринять попытки сбежать из Артемовска, однако все дороги, ведущие в город, обстреливаются российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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