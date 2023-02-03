В ЛНР заявили о росте потерь ВСУ в Артемовске из-за перебоев в работе связи

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 3 февраля заявил, что потери среди личного состава в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью.

Он отметил, что российская разведка сообщила о проблемах в управлении украинскими войсками в Артемовске.

«В ходе активной фазы боевых действий на пунктах управления подразделениями вооруженных формирований Украины всё чаще стала пропадать как спутниковая, так и радиосвязь. В связи с этим теряется оперативное управление войсками, что, в свою очередь, нарушает координацию действий и приводит к росту потерь», — цитирует Марочко ТАСС.

Представитель ЛНР также подчеркнул, что перебои в работе связи влияют на рост «панических настроений как у рядового, так и офицерского состава».

В этот же день советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ спешно стягивают свои резервы под Артемовск с вечера 2 февраля. По его словам, отвода украинских войск от населенного пункта пока не наблюдается.

Также Кимаковский заявил, что российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску.

Как сообщило 2 февраля издание The Economist со ссылкой на украинских военных написало, многие командующие ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь. При этом они признают, что взятие населенного пункта ВС РФ делает уязвимыми для российской артиллерии города Краматорск и Славянск.

1 февраля Марочко заявил, что ВСУ еще могут предпринять попытки сбежать из Артемовска, однако все дороги, ведущие в город, обстреливаются российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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