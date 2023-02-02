СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск

Многие украинские командующие считают, что Артемовск (украинское название — Бахмут) не стоит тяжелых потерь. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает издание The Economist со ссылкой на украинских военных.

«Если бы это зависело от меня, я бы вышел [из города]», — приводит слова одного из командиров издание.

Кроме того, как отмечает бригадный генерал Сергей Мельников, при взятии города российскими военными, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «смогут его вернуть позже».

При этом украинские командиры признают, что взятие Артемовска ВС РФ делает уязвимыми для российской артиллерии города Краматорск и Славянск.

Днем ранее военный эксперт, экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что российским силам осталось пройти 10 км, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска. По его словам, ВСУ еще могут сбежать, но спланировать отход у них уже не получится, так как все дороги, ведущие в город, находятся под огневым контролем российской армии.

В тот же день стало известно, что Артемовск находится в оперативном окружении. Как пояснил помощник врио Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр – Артемовск.

По его словам, это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в городе.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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