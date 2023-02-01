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Сюжет:

В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Помощник врио главы ДНР Гагин: российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Артемовск (украинское название — Бахмут) находится в оперативном окружении, российские силы смыкают кольцо за городом. Об этом в среду, 1 февраля, заявил помощник врио Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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Он отметил, что сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. По его словам, это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в городе.

Кроме того, Гагин заявил, что трасса уже частично контролируется Россией, по колоннам украинских военных там наносились удары.

«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — подчеркнул Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев ранее в этот день рассказал, что российские военные практически обошли с трех сторон Артемовск.

27 января Гагин заявил, что Российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Он отметил, что большую часть этого города занимает промышленная зона и две шахты. Именно там, по его словам, может укрываться противник.

Уже 30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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