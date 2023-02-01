В ЛНР заявили о выбивании ВСУ с позиций в Артемовске

Российские военные практически обошли с трех сторон город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 февраля рассказал полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Артемовск практически «обняли» с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее, 30 января, советник врио главы ДНР Ян Гагин допустил, что Артемовск может быть окружен в течение нескольких дней. По его словам, российским военнослужащим важно при этом не только выполнить боевые задачи, но сберечь людей и технику.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

27 января командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ несут потери на подступах к Артемовску. Он подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

Ранее в тот же день российские войска поразили подразделения ВСУ при помощи усовершенствованных боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Удар был нанесен по стратегическому объекту в районе Артемовска.

20 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о начале СВО было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

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