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Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней
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Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней

Советник Пушилина Гагин: силы РФ могут взять Артемовск в окружение через несколько дней
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Взятие города Артемовск (украинское название Бахмут) в окружение российскими силами, возможно, займет до нескольких дней. Об этом 30 января заявил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней», — цитирует его ТАСС.

Гагин добавил, что российским военнослужащим важно выполнить боевые задачи. Однако «важно сберечь людей и технику».

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

Также в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российская армия выдавливает ВСУ с территории Донецкой Республики по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара.

Он отметил, что украинские подразделения не выдерживают натиска и на соседних направлениях, где их также атакуют российские силы.

Ранее, 27 января, Гагин заявил, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Он отметил, что большую часть этого города занимает промышленная зона и две шахты. Именно там, по его словам, может укрываться противник.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о начале СВО было принято на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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