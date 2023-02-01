Марочко рассказал о продвижении ВС РФ в направлении Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще могут сбежать из Артемовска (украинское название — Бахмут), но спланировать отход у них уже не получится, так как все дороги, ведущие в город, находятся под огневым контролем российской армии. Об этом в среду, 1 февраля, заявил военный эксперт, экс-подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Сейчас ситуация [в Артемовске] у украинских военнослужащих очень сложная, поскольку по флангам этот населенный пункт уже обошли наши военнослужащие. <…> у них [ВСУ] есть, скажем так, шанс сбежать, а не спланировать отход, потому что уже все дороги, которые ведут в населенный пункт, обстреливаются нашими войсками», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Марочко, попытка отхода может обернуться для украинских войск катастрофой.

От отметил, что российским силам осталось пройти 10 км, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска.

Эксперт добавил, что к восточному флангу линии боевого соприкосновения практически ежедневно продолжает поступать военная техника.

Ранее в этот день помощник врио Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что Артемовск находится в оперативном окружении. Он отметил, что сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. По его словам, это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в городе.

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев также 1 февраля рассказал, что российские военные практически обошли с трех сторон Артемовск.

Уже 30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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